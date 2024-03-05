Была тайная поставка? В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

О присутствии этих истребителей на фронте заявили прежде в Сингапуре. Что сказали в Пентагоне?

США не используют на Украине истребители F-35, заявили РИА Новости в Пентагоне. Реакция последовала после того, как министр обороны Сингапура Нг Энга Хена сказал о применении воздушной техники в Незалежной для поиска позиций систем ПВО российских войск.

«США не используют F-35 на Украине», — сообщил представитель американского военного ведомства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну. Теперь они регулярно отправляют на Украину военную технику и оружие. Москва же не раз заявляла, что подобная «помощь» ни к чему хорошему не ведет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Дания передаст Украине истребители F-16.