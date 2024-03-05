Бен Аффлек 20 лет втайне хранил любовные письма от Лопес в браке с Гарнер

Актер Бен Аффлек на протяжении 20 лет хранил любовные письма от Дженнифер Лопес. Пара поженилась лишь в 2022 году, а до этого момента звезда «Лиги справедливости» прятал ее письма от Дженнифер Гарнер, с которой на тот момент находился в браке. О «проступке» актера, уже находящегося в отношениях с Лопес, сама певица рассказала в своем новом документальном фильме «Величайшая история любви, которую когда-либо рассказывали».

Оказалось, что в начале нулевых пара, успевавшая приковать к себе внимание, хотела пожениться, но не справилась с давлением общественности. Они расстались. Спустя 20 лет сокровенное желание влюбленных исполнилось: они воссоединились и без лишнего шума расписались.

Даже будучи в отношениях с Дженнифер Гарнер актер помнил о письмах от Лопес, которые она ему писала в моменты особой страсти. Ни брак с актрисой, ни наличие детей не мешали Аффлеку ностальгировать по самым ярким отношениям в своей жизни, пишет Daily Mail.

«Эту книгу Бен подарил мне в наше первое совместное Рождество. Здесь каждое письмо, которое мы писали друг другу 20 лет назад и сегодня», — рассказала актриса специально для авторского проекта, кадры которого появились на стриминговых сервисах.

В Сети просмотревшие исповедь Лопес сошлись во мнении, что считают, что певица рассказывает об этом назло бывшей жене Аффлека. Будучи по своей натуре жуткой собственницей, знаменитость все еще не сумела простить Аффлеку брак с другой. К тому же, после развода бывшие влюбленные все еще продолжают общаться ради детей, что выбивает у Лопес почву из-под ног.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес затмила всех на мероприятии в Дубае.