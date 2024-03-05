МЧС начало подготовку к сезону паводков.

Завтра в России пройдет проверка систем оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» будут передавать по телевидению и радио. Заработают все сирены и громкоговорители. Эта проверка — часть масштабных учений по защите от природных пожаров и паводков.

Большую воду уже в ближайшие дни ждут в Псковской области. Там из-за резкого потепления и таяния снега реки могут выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении населенных пунктов.

Аномальное половодье грозит и Подмосковью. В области за зиму выпало рекордное количество снега. Самый высокий риск подтопления в Луховицах и Красногорске.

Ранее 5-tv.ru писал, что в преддверии весенне-летнего сезона в нескольких регионах страны прошли учения сотрудников Авиалесоохраны.