«Внимание всем!» — в России завтра проверят работу систем оповещения населения
В России завтра проверят работу систем оповещения населения
Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru
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МЧС начало подготовку к сезону паводков.
Завтра в России пройдет проверка систем оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» будут передавать по телевидению и радио. Заработают все сирены и громкоговорители. Эта проверка — часть масштабных учений по защите от природных пожаров и паводков.
Большую воду уже в ближайшие дни ждут в Псковской области. Там из-за резкого потепления и таяния снега реки могут выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении населенных пунктов.
Аномальное половодье грозит и Подмосковью. В области за зиму выпало рекордное количество снега. Самый высокий риск подтопления в Луховицах и Красногорске.
Ранее 5-tv.ru писал, что в преддверии весенне-летнего сезона в нескольких регионах страны прошли учения сотрудников Авиалесоохраны.
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