Финал Зимнего Кубка «Игора Драйв» по картингу определил сильнейших гонщиков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Дополнительные трудности в борьбу за очки в заключительной гонке внесла погода.

Финал Зимнего Кубка «Игора Драйв» по картингу определил сильнейших гонщиков

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Несколько дней назад, 3 марта, состоялся Финал Зимнего Кубка «Игора Драйв» по картингу. Стали известны имена лучших игроков сезона 2024 года.

Более 70 пилотов боролись за первенство в разных условиях. Все этапы прошли на двух открытых трассах — стационарной и ледовой. По итогам каждого заезда на стационарной трассе, результаты шли в зачет мирового рейтинга Sodi World Series (SWS).

Самым захватывающим стал последний этап соревнований. Трудностей пилотам добавила погода — из-за отрицательных температурных значений трасса стала скользкой.

Больше всех очков заработал Олег Жолобов, он забрал Зимний Кубок «Игора Драйв» в 2024 году. Борьба за второе и третье место шла до последнего. Только на последнем повороте стало известно, кто заберет «серебро», а кто «бронзу». Призерами стали — Сергей Соловьев и Никита Сергеев, соответственно.

В абсолютном зачете среди женщин места распределились следующим образом: больше всех баллов заработала Анастасия Черкас, следом за ней расположилась Екатерина Солопова, а закрыла тройку Вероника Гладнева.

Финал Зимнего Кубка «Игора Драйв» по картингу определил сильнейших гонщиков

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Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

2/3

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

3/3

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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