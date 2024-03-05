«У Венгрии есть условия»: почему Орбан отказывается от встречи с Зеленским

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 80 0

Орбан не встретится с Зеленским, пока Киев не вернет права венграм в Закарпатье

«У Венгрии есть условия»: почему Орбан отказывается от встречи с Зеленским

Фото: PETER KLAUNZER / ТАСС

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Глава киевского режима несколько раз просил о разговоре с премьер-министром европейского государства, но каждый раз получал отказ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до тех пор, пока киевский режим не вернет права представителям национальных меньшинств в Закарпатье. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — сказал глава венгерского МИД во время пресс-конференции.

Сийярто также подчеркнул, что Киеву прекрасно известно о позиции Будапешта по данному вопросу. Более того, в распоряжении МИД Украины имеется соответствующий документ из 11 пунктов, где указаны все меры, которые должна сделать Украина. Однако, по признанию министра, пока киевские власти не стремятся к урегулированию очевидной проблемы.

Владимир Зеленский уже несколько раз делал попытки провести встречу с Виктором Орбаном, однако каждый раз получал довольно жесткий и весьма ультимативный отказ. Причиной этому, как и прежде, Будапешт называл проблемы венгров в Закарпатье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Венгрии заявили о строительстве нового мирового порядка.

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