«Хватит играть в выборы»: на Украине заявили о парламентском кризисе и бардаке

В Верховной раде несколько месяцев пытаются принять закон об ужесточении мобилизации, но каждый раз натыкаются на препоны.

На Украине развивается парламентский кризис, который можно назвать емким словом «бардак». Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Так политик прокомментировал ситуацию в Киеве после отмены сразу нескольких заседаний и запрета депутатам выезжать в командировки.

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«Мы вошли в парламентский кризис. Это просто бардак. Знаете, кто больше всего подал поправок к правительственному законопроекту о мобилизации? „Слуги народа“. То есть те, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

При этом депутат признался, что больше всего опасается за ситуацию в стране из-за проводимой Россией спецоперации. По его мнению, Украине нужен закон о мобилизации, который мог бы исправить очевидные проблемы ВСУ на фронте. Речь идет о расширении полномочий военкомов и ужесточении процесса мобилизации как такового.

«Хватит играть в выборы», — призвал Гончаренко.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине вовсю бьют тревогу из-за нехватки боевиков в ВСУ.