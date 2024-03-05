Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Расследование в отношении бывшего замминистра было завершено в январе 2023 года.

Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: www.globallookpress.com / edu.gov.ru

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Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей.

«Так как непонятна позиция Инкина, мы сейчас изучим ее и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено», — сказал судья.

Речь идет о позиции одного из фигурантов дела — экс-сотрудника Фонда новых форм и развития образования Максима Инкина.

После этого судья объявил 15-минутный перерыв для согласования позиции защиты с Инкиным. В дело также вступил новый прокурор.

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, экс-чиновница причастна к хищению свыше 50 миллионов рублей из Фонда новых форм развития образования. Она проходит подозреваемой по трем эпизодам мошенничества.

Предположительно, будучи в должности замминистра просвещения, она вместе с другими фигурантами похитила деньги при реализации госконтрактов. Также ее подозревают в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС, однако университет опровергал эту информацию.

В результате расследования был задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Он также находится в месте лишения свободы. Помимо него, были арестованы сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

При этом все фигуранты дела уже признали вину и возместили ущерб. В конце января 2023 года МВД РФ окончило расследование дела в отношении Раковой.

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