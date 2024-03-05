Экипаж Су-27 ВКС РФ сопроводил французские истребители в небе над Черным морем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 70 0

Минобороны: Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет ДРЛО и два истребителя ВВС Франции

Экипаж Су-27 ВКС РФ сопроводил французские истребители в небе над Черным морем

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Сразу три иностранных самолета приблизились к российской государственной границе.

Экипаж Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет радиотехнической разведки и два истребителя ВВС Франции, которые были замечены рядом с государственной границей РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

Инцидент произошел 5 марта, когда в небе над Черным морем средствами воздушного контроля были обнаружены три цели.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е-3Ф и два многоцелевых истребителя „Рафаль-С“ ВКС Франции», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют в ведомстве, при приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минобороны РФ рассказали о возможных сценариях нападения на Россию.

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