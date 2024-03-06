Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 6 марта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Сирены будут работать в тестовом режиме. Поэтому главное — сохранять спокойствие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Пресс-служба МЧС России; 5-tv.ru

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Учебная проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 6 марта. Об этом сообщили в МЧС страны.

Оповещения пройдут с помощью запуска сирен и громкоговорителей. Также оповещения будут транслироваться в эфире общероссийских телеканалов и радиостанций.

Комплексная проверка работы и готовности оповестительных систем пройдет в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые вызывают природные пожары и паводки.

Система оповещения предназначена для того, чтобы быстро и четко донести сигнал до граждан при угрозе природного или технического характера. Главное, услышав звук сирены, не поддаваться панике. Нужно включить любой телеканал или радиостанцию, чтобы ознакомиться с информационным сообщением.

«Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурных служб», — сказал старший оперативный дежурный МЧС РФ Александр Павлов.

Такие проверки проводятся регулярно. Это важно делать, чтобы убедиться в работоспособности систем оповещения. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в октябре 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиационную опасность объявили в Воронежской области.

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