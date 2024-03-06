Жерар Депардье стал фигурантом третьего расследования из-за домогательств

Прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении актера Жерара Депардье. Его вновь обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на орган надзора.

Новое расследование начали из-за жалобы, которую подала художник-постановщик. Женщина обвинила актера в сексуальном насилии и домогательствах, которые, по ее словам, он совершил во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в 2021 году.

Это уже третий раз, когда Депардье обвиняют в сексуальном насилии. В начале декабря это сделала французская актриса Элен Даррас. Позднее с таким же обвинением в адрес звезды «Астериска и Обелиска» выступила журналистка из Испании Рут Баса. Она заявила, что актер якобы изнасиловал ее в 1995 году.

Также в документальном фильме «Дополнительное расследование» четыре женщины обвинили звезду в сексуальном насилии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жерар Депардье угодил в очередной секс-скандал.