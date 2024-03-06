Путин по видеосвязи открыл три новых производственных предприятия
Объекты расположены в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент РФ Владимир Путин накануне был в Ставропольском крае, где ему показали технологии, которые успешно заменяют человека. Собирать урожай там помогают роботы. Искусственный интеллект входит и в эту часть нашей жизни.
Кроме того, по видеосвязи Путин дал старт сразу трем агропромышленным объектам. В Алексеевке в Белгородской области теперь занимаются импортозамещением в спортивном питании. В Волхове в Ленинградской области — новый центр по производству отечественных удобрений. Производство фосфорных добавок теперь вырастет сразу в пять раз.
А в Мордовии возвели новый комплекс по мясопереработке. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительницы Ставрополя расцеловали Путина во время встречи.
Читайте также
74%
-0.19 98.94
-0.17
Нашли ошибку?