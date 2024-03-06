«Даже если захочешь»: способна ли Мила Ершова простить неверность близкого человека

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 25 0

Актриса Мила Ершова призналась, что не сможет простить неверность

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Закрыть глаза на предательство очень трудно, считает актриса. Но возможно ли?

Актриса Мила Ершова на премьере сериала «Неверные» рассказала эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru о том, смогла бы она простить предательство со стороны любимого человека.

Звезда сериала «Трудные подростки» пояснила, что само по себе слово «неверность» относится не только к отношениям, но почему-то первые мысли именно об этом.

«Ну вообще, почему-то сразу вспоминаешь отношения, когда слышишь это слово. Хотя оно вроде такое разноплановое, но почему-то сразу думаешь про отношения», — сказала Ершова.

Она отметила, что даже если очень хочешь простить человека, то это может остаться только на словах. Потому что простить неверность может быть очень трудно.

«Мне кажется, если ты даже захочешь простить, то по-настоящему не сможешь это сделать», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Мажора» Воробьев рассказал о своем отношении к изменам.

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