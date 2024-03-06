Балицкий об освобождении Запорожской области: «Верю в скорую победу»

Губернатор региона назвал сроки очередного достижения военных ВС РФ на фронте, выступая на Всемирном фестивале молодежи.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на скорое освобождение региона от украинских националистов. Об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи. Подчеркнул, что в ближайшие месяцы рассчитывает отпраздновать взятие оставшейся части области, в том числе города Запорожье, под контроль российских военнослужащих.

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена… Верю в наши Вооруженные силы (ВС), в мудрость нашего президента и в скорую победу», — заявил Балицкий.

Запорожская область расположена в нижнем течении реки Днепр. Регион вошел в состав РФ по результатам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал итогов голосования, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территорию. ВС РФ контролируют большую часть области, 70%, остальные земли удерживаются националистами. В связи с этим с марта 2023 года временным административным центром вместо Запорожья стал город Мелитополь.

Всемирный фестиваль молодежи — одно из самых масштабных молодежных событий на планете, проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта по указу президента РФ Владимира Путина. В этом году мероприятие примет около 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования и многих других сфер жизни. В числе гостей и подростки из детских объединений. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

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