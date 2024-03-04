Запад мог поставить Киеву вещества для подготовки терактов в Запорожской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Украина могла получить опасные химикаты от союзников точно так же, как и обычное оружие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украина могла получить от стран Запада химические вещества, с помощью которых планировала устроить теракты в Запорожской области. Среди них и химикат BZ, который сотрудники ФСБ изъяли во время обысков у задержанного жителя Мелитополя. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Как напомнил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, психохимическое боевое отравляющее вещество BZ производится только в американском городе Сент-Джуд.

«Там выпускается порядка 20 тонн (вещества. — Прим. ред.) ежегодно. Конечно, они могли синтезировать это вещество где-то еще, даже на той же самой Украине, но как минимум американцы дали им формулу», — рассказал он.

По мнению специалиста по токсикологии окружающей среды Валерия Петросяна, Украина могла получить опасные для здоровья вещества от стран Запада точно так же, как и обычное оружие.

Кроме того, опыт прошлого наглядно показал, что подобные поставки для Запада не являются проблемой, несмотря на подписанную конвенцию.

«В соответствии с Парижской конвенцией было запрещено использование накопленного химоружия, но дальше опыт показал, что в военных действиях в Северной Африке, Сирии, Ливии, Ираке использовались различные виды химического оружия», — отметил эксперт.

Прежде стало известно о задержании сотрудниками ФСБ трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химоружия в Запорожской области. Целями должны были стать российские военнослужащие и губернатор региона Евгений Балицкий.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Все подробности смотрите в репортаже РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие преступления совершали ВСУ в Артемовске.

Тема:
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