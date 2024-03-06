«Невероятное удовольствие»: в Сеть попало фото Агаты Муцениеце с голой грудью

Знаменитость отпраздновала день рождения с подругой в спа-салоне. Там и был сделан откровенный снимок.

Свой 35-й день рождения актриса Агата Муцениеце не стала отмечать в шумной компании. Она решила отправиться в спа-салон вместе с актрисой Натальей Земцовой. С подругой время они провели просто замечательно, и это подтверждают опубликованные фото.

«Мы сбежали от всех, сбежали от суеты. Отмечаем днюшечку. Это идеальный день! Мы получили невероятное удовольствие, это было так круто! Мы прямо помолодели», — поделились артистки в своих соцсетях.

Подруги также опубликовали фото, сделанное после массажа. Агата и Наталья позировали в зеркале, прикрыв обнаженную грудь руками. Поклонники отметили, что у звезды сериала «Закрытая школа» просто великолепная фигура.

Муцениеце рассказала, что с годами у нее поменялось отношение к своему празднику. Раньше ей хотелось шумных вечеринок, а теперь она предпочитает делать что-то полезное. Агата также обратилась к своей аудитории и попросила свою вместо поздравлений в ее адрес помочь благотворительному фонду Константина Хабенского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на самом деле актер Павел Прилучный относится к Агате Муцениеце.