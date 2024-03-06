«Пошло и дешево»: публика раскритиковала новое фото Ходченковой

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 37 0

Актриса Ходченкова поделилась откровенными фото из будуара

«Пошло и дешево»: публика раскритиковала новое фото Ходченковой

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Артистка находится Южной Африке, где участвует в съемках для одного российского бренда одежды и обуви.

Актриса Светлана Ходченкова участвует в съемках для российского бренда одежды и обуви. Для этой работы звезде пришлось уехать в Южную Африку. Оттуда Светлана делится своими впечатлениями в соцсетях.

Но одно фото вызвало сильное непонимания у публики. На фотографии Светлана сидит с расставленными ногами и демонстрирует серебристый купальник. Но не сразу понятно, что на ней бикини. Подписчики актрисы не оценили смелый снимок.

«Полное разочарование… Мораль, стыд, где вы?», «Когда вошла не в ту дверь», «Тяжелая ночь была, видимо», «А принца все нет…», «Пошло и дешево», — взволновались комментаторы.

Светлана Ходченкова поделилась откровенными фотоСветлана Ходченкова поделилась откровенными фото. Фото: Instagram* / svetlana_khodchenkova

Некоторые поклонники даже предположили, что аккаунт звезды взломали. После Светлана выложила еще одно фото в том самом купальнике. Но волну осуждения уже было не остановить. Актриса не стало терпеть нелесные выказывания и удалила снимки.

Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова. Фото: Instagram* / svetlana_khodchenkova

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото с новым возлюбленным

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