«Пошло и дешево»: публика раскритиковала новое фото Ходченковой
Актриса Ходченкова поделилась откровенными фото из будуара
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
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Артистка находится Южной Африке, где участвует в съемках для одного российского бренда одежды и обуви.
Актриса Светлана Ходченкова участвует в съемках для российского бренда одежды и обуви. Для этой работы звезде пришлось уехать в Южную Африку. Оттуда Светлана делится своими впечатлениями в соцсетях.
Но одно фото вызвало сильное непонимания у публики. На фотографии Светлана сидит с расставленными ногами и демонстрирует серебристый купальник. Но не сразу понятно, что на ней бикини. Подписчики актрисы не оценили смелый снимок.
«Полное разочарование… Мораль, стыд, где вы?», «Когда вошла не в ту дверь», «Тяжелая ночь была, видимо», «А принца все нет…», «Пошло и дешево», — взволновались комментаторы.
Светлана Ходченкова поделилась откровенными фото.
Некоторые поклонники даже предположили, что аккаунт звезды взломали. После Светлана выложила еще одно фото в том самом купальнике. Но волну осуждения уже было не остановить. Актриса не стало терпеть нелесные выказывания и удалила снимки.
Светлана Ходченкова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото с новым возлюбленным.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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