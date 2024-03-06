Чудо-средство: ученые разработали полезные для психики молочные напитки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

В России создали улучшающие психическое здоровье молочные напитки

Чудо-средство: ученые разработали полезные для психики молочные напитки

Фото: www.globallookpress.com

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Что содержится в такой продукции и как она влияет на организм?

Ученые из Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) создали уникальный молочный напиток, который способен улучшить ваше психическое здоровье. Об этом разработчики инновационного продукта рассказали в беседе с Lenta.ru.

Так, сотрудник кафедры Индустрии питания гостиничного бизнеса и сервиса Артем Щетинин создал целых три молочных продукта, обогащенных комплексом всех необходимых для человека витаминов, а также минералов, микро- и макроэлементов. Все разработки созданы только из натуральных компонентов. При этом ученый исключил из технологии производства тепловую обработку, что позволяет сохранять в пище максимальную ценность. Кроме того, были полностью исключены любые консерванты, красители и стабилизаторы.

В рецепты этих чудо-напитков входит пастеризованное молоко жирностью 2,5%, мороженое-пломбир, натуральный пчелиный мед, нативный трутневый гомогенат, нативное маточное молочко, цветочная пыльца пчелиная, ягоды голубики, мякоть вишни и свежая мякоть манго.

«Продукты пчеловодства обладают не только прекрасными вкусовыми характеристиками, но и высокой пищевой и биологической ценностью, а по наличию полезных свойств и возможностям применения не имеют себе равных среди других природных продуктов», — сообщает разработчик.

Сейчас ученые получили уже два патента на новые напитки. При этом данную продукцию предложат в будущем также включить в меню ресторанов, кафе при фитнес-центрах, спортзалов и санаториев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как давно человечество придумало сыр и творог.

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