Путь длиной в шесть тысяч лет: как человечество придумало сыр и творог

Чем сыры древности отличались от современных?

Немногим известно, что всем привычные сыр и творог на самом деле являются древнейшими из всех кисломолочных продуктов. Как считают ученые, наши древние предки хранили молоко в кожаных бурдюках, в которых случайно могли сохраниться бактерии из коровьего желудка.

Такая примитивная ферментация и привела ненароком к появлению сыра и творога в наших холодильниках.

Как пишет издание «БИЗНЕС Online», такой вид закваски называется сычуга. Для ее изготовления используется часть телячьего желудка, насыщенная ренином — особым пищеварительным ферментом.

Использование сычуги было распространено в Евразии еще в Бронзовый век и дожило до наших дней. Археологами были найдены специальные приспособления для сцеживания сыворотки, которые, по некоторым оценкам, были созданы около шести тысяч лет назад.

Установлено, что примерно в тот же период времени на территории древней Месопотамии людьми уже было освоено изготовление масла и сыра разных видов. На древних глиняных табличках сохранилось описание горчичных, ароматных, печеных и квашеных сыров. Даже в трудах Аристотеля упоминается сыр на основе сычуги.

Однако люди древности знали и другие способы изготовления кисломолочных продуктов. В Южной Европе для закваски использовался млечный сок фигового дерева и уксус, а в Средневековье использовали весенние травы, благодаря которым сыр становился плотнее и разнообразнее по вкусу.

Современные элитные сыры Италии, Швейцарии и Британии стали результатом многовекового совершенствования именно тех старинных рецептов.

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