Разговор об искусстве: Машков обсудил со студентами ценность родной культуры

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Машков обсудил ценность культур с участниками Всемирного молодежного форума

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Спикерами фестиваля стали Владимир Машков и Орнелла Мути.

О ценности родной культуры сегодня говорят на площадках «Сириуса». В заключительный день Всемирного молодежного форума худрук театра Олега Табакова — Владимир Машков выступил перед студентам. Он рассказал о работе актера. По мнению народного артиста России, правильность принятия решения зависит от умения распознавать свои эмоции — это гарантирует 70% успеха. И конечно, важна самоотдача.

«Развивайтесь, ребята, интенсивно и полно. Потому что жизнь так настроена, время сейчас спрессовано. очень динамично», — отметил Машков.

Итальянская актриса Орнелла Мути сегодня тоже на площадке форума. В формате открытого диалога участники фестиваля задали кинодиве вопросы о ее творческом пути, планах на будущее и ее отношению к российскому кино. Актриса призналась, что ее многое связывает с нашей страной, ее предки родились здесь. К приезду Орнеллы Мути готовились — накануне итальянский художник нарисовал мурал актрисы, чем приятно удивил кинозвезду.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орнелла Мути призналась в чувствах к России.

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