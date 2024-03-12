«Это работает»: Регина Тодоренко и Влад Топалов ревнуют друг друга в отношениях

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 50 0

Регина Тодоренко и Влад Топалов ревнуют друг друга в отношениях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Телеведущая видит, что к ее супругу приковано большое количество внимания со стороны других женщин.

Регина Тодоренко и Влад Топалов ревнуют друг друга в отношениях. Об этом актриса и телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

По сюжету фильма супруги Олеся (Ксения Теплова) и Данила (Александр Соколовский) сталкиваются c кризисом в отношениях и, не сговариваясь, регистрируются на сайте знакомств, чтобы абстрагироваться от семейных проблем. На вопрос журналиста, как бы Регина Тодоренко отнеслась, если бы ее муж Влад Топалов завел аккаунт на подобной площадке, чтобы разогреть отношения, телеведущая ответила, что это действие вряд ли добавит страсти их браку.

«У нас так не работает. Мы уже шесть лет вместе, поэтому у нас так не работает. Мы, конечно же, ревнуем друг друга иногда. Иногда, играя, ревнуем друг друга. Это работает. Есть много других разных примочек, трюков, как разогреть отношения. Поэтому пока что не прибегали. Может быть, через лет десять», — смеется телеведущая.

По словам Тодоренко, она видит, что к ее супругу приковано большое количество внимания со стороны других женщин. Тем не менее ей льстит тот факт, что с ним находится рядом именно она.

«Мне приятно, что это мой мужчина. А не тех, кто посылает ему какие-то сердечки, лайки», — с улыбкой на лице подметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, как Топалов целовался с Тодоренко при первом знакомстве.

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