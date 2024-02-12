«Увидел в ней мать»: как Топалов целовался с Тодоренко при первом знакомстве
Топалов заявил, что увидел в Тодоренко при знакомстве мать своих будущих детей
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Что очень символично, знаменитости вынуждены были притворяться мужем и женой.
Певец Влад Топалов вспомнил историю знакомства с женой Региной Тодоренко. Пара, которую считают одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе, связала себя узами брака в 2019 году.
У звезд двое сыновей — Михаил и Мирослав. Музыкант поделился подробностями личной жизни в одном из YouTube-шоу.
Первая встреча будущих супругов произошла на репетиции спектакля «Заложи жену в ломбард». Они играли мужа и жену на сцене и по сценарию должны были целоваться.
И этот нюанс помог Топалову показать понравившейся девушке свою заинтересованность. Артист заявил, что с первого взгляда понял, что Тодоренко идеально ему подходит: однако она не спешила таять в его объятиях, пришлось потрудиться, чтобы расположить даму.
«Когда мы на репетиции в первый раз поцеловались, я ее так поцеловал, чтобы она поняла всю глубину моих эмоций и чувств. Она это поняла и дальше уже был просто вопрос времени, когда я ее добьюсь… Я увидел в ней мать своих детей», — заявил Топалов.
Для певца брак с телеведущей — не первый. В течение двух лет он был женат на Ксении Данилиной — дочери крупного предпринимателя.
Они были знакомы много лет, но долгое время романтические отношения не складывались. После свадьбы влюбленные сделали одинаковые татуировки-надписи «Мы нашли любовь» и стали жить вместе.
Однако надолго их не хватило. Поговаривали, что безуспешные попытки стать родителями окончательно развели Топалова и Данилину.
Сам артист сказал, что брак попросту был поспешным решением — оба были не готовы к совместной жизни. Им казалось, что пришло время стать семейными людьми, но это было ошибкой.
Встретив Тодоренко, Топалов понял, что действительно созрел для роли мужа и отца. Новая любовь, по признанию исполнителя, сделала из него другого человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки Топалов дарит Тодоренко.
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