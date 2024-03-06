«Прощальное средство»: в каком случае Россия может применить ядерное оружие

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

Песков: Россия применит ядерное оружие при угрозе ее существованию

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Кремле назвали условия, при которых российская сторона может пойти на этот шаг.

Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если встанет вопрос о ее существовании. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь президента отметил, что каждый человек боится ядерной войны на уровне инстинкта самосохранения. И рассуждения о такого рода конфликте, которые последнее время все чаще слышны со стороны США и Запада — крайне безответственное и опасное явление, в том числе, тем, что происходит «рутинизация» этой темы.

«Все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей страны, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого — никак невозможно. Говорить об этом — безответственно. Я в этом убежден», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда Россия может нанести удары в случае конфликта с НАТО.

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