«Идет по накатанной»: как, по мнению Валерии, преодолеть кризис в отношениях

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 44 0

Валерия назвала бытовуху причиной возникновения кризиса в отношениях

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Нужно дать отношениям глоток свежего воздуха.

Валерия назвала причину возникновения кризиса в отношениях. Своими мыслями, как преодолеть переломный момент, певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

«Мне кажется, что главной виной таких кризисов является рутина, когда все становится обыденным, когда вроде бы все идет по накатанной. Люди и любят друг друга, а вся эта бытовая какая-то история затягивает, засасывает», — считает народная артистка России.

По мнению Валерии, путешествия могут помочь справиться с кризисными моментами, тем самым дав отношениям глоток свежего воздуха. Например, можно съездить в памятное для пары место, где только зарождались чувства к друг другу.

«Нужно возвращаться в те моменты и пробуждать в себе то самое состояние. А это возникает на самом деле. И даже если вы приезжаете в новое место. Просто гулять по какой-то красивой незнакомой улице, рассматривать дома, чувствовать себя незнакомцами. И может быть, ты первый раз куда-то выбрался. Ты впадаешь в особенное состояние. И мне кажется, это очень способствует возникновению романтических флюид», — считает певица.

Сама артистка была замужем три раза. Последний брак стал счастливым для певицы. В этом году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия хочет много внуков.

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«Идет по накатанной»: как, по мнению Валерии, преодолеть кризис в отношениях

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