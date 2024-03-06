Шахматист Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Ранее он был признан в России иноагентом.

Шахматист Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: www.globallookpress.com / Russian Archive

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Шахматиста Гарри Каспарова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом следует из официального сайта Росфинмониторинга.

«Каспаров Гарри Каримович, 13.04.1963 года рождения, город Баку Азербайджанской АССР», — говорится в списке.

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров ранее был внесен в реестр иноагнетов. Произошло это еще в 2022 году. Россию советский и российский шахматист покинул в 2013-м. Известно, что он участвовал в оппозиционном движении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писательница Людмила Улицкая* была внесена в реестр иноагентов. По данным Минюста России, она проживает за пределами страны. Улицкая, помимо этого, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также выступала против спецоперации на Украине.

* — признан иностранным агентом на территории России

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