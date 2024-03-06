От массовки в кино до «Полицейского с Рублевки»: тернистый путь Сергея Бурунова

Через какие сложности прошел актер, чтобы добиться успеха?

Сергей Бурунов стал настоящим любимцем публики, однако мало кто догадывается о том, что скрывается за комичным образом актера. Star.Hit поделился сокровенными подробностями жизни актера.

Бурунов вырос в простой семье, никак не связанной с актерством. Мама Татьяна Викторовна работала медсестрой, а папа Александр Анатольевич — электротехником. Более того, Сергей даже не собирался идти в кино. Он с детства влюбился в небо, и хотел стать летчиком. Он даже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова после школы. Однако уже на третьем курсе будущий актер бросил вуз, осознав, что жизнь по уставу ему не подходит. После чего принял решение идти в эстрадно-цирковое училище.

Однако и здесь Бурунов не продержался до конца. Уже через год он пошел поступать в Щукинское училище. Отец помог оплатить обучение своему сыну, поэтому Сергею все-таки удалось стать студентом легендарного вуза. Он получил диплом, но позже почувствовал себя никому не нужным. Актер признавался, что ему было стыдно за те роли, которые он играл первое время в театре. Однако и зрители не могли запомнить актера по мимолетным появлениям на сцене.

«До сих пор помню образ в спектакле „Малыш и Карлсон“. В нем я с наклеенными ушами играл некоего Пеле — друга сестры Малыша. Для мозга и сознания это бесследно не прошло, они немного повредились. Это было связано с теми эмоциями, которые я переживал, играя. Были и хорошие роли, конечно, но их было очень мало. К четвертому сезону я понял, что мне конец», — признавался Бурунов.

Долгое время в кино Бурунову также доставались лишь эпизодические роли. Поэтому, чтобы заработать на жизнь, актер стал озвучивать фильмы. Первой такой работой Сергея стала комедия «Как отделаться от парня за 10 дней?», где он озвучил героя Мэттью Макконахи. Дальше его ждал большой успех на этом поприще: Бурунов стал «голосом» ТРК «Мир», Леонардо ДиКаприо и даже Джонни Деппа. Боле того, многие зрители уверены, что именно благодаря голосу Сергея им нравились фильмы с ДиКаприо. Дело в том, что Бурунову отлично удается передавать весь спектр эмоций через звучание. Кроме того, его голос имеет недюжинное обаяние.

Однако совсем скоро Бурунов окончательно станет любимцем публики, когда его пригласят в проект пародий «Большая разница» в 2007 году. Передача пользовалась огромной популярностью, поэтому создатели проекта решили как можно чаще снимать новые выпуски, что сделало условия работы невыносимыми. Актеры спали всего по четыре часа в день.

В 2010 году у актера случилась трагедия в семье – он потерял любимую маму. Сергей очень тяжело переживал ее уход. Артист признается, что работа тогда спасла его, потому что он мог ненадолго отвлечься днем и лишь вечером прийти домой, напиться и выть от боли. Однако именно в этот момент карьера Бурунова начала набирать обороты. Его стали активнее приглашать на роли в кино. Так, Сергей сыграл майора ФМС в «Кухне», затем появился в «Выпускном», а потом и в ремейке «Кавказской пленницы». При этом за Сергеем уже закрепилось амплуа весельчака. Огромную известность же актеру принес сериал «Полицейский с Рублевки».

Теперь уже актера приглашают почти везде. Сергей успел сыграть владельца салона в сериале «Ивановы-Ивановы», Водяного в «Последнем богатыре», мужа Милы в «Содержанках», а также гендиректора телеканала в «Мылодраме». Кроме того, из последних проектов Сергея можно выделить «Пару из будущего» и «Слово пацана».

Сам Бурунов характеризует себя как простого и скромного человека без особых замашек и пожеланий в райдере. Более того, он даже не ощущает себя звездой, хотя пора бы уже.

На вопросы журналистов о том, почему в свои 47 лет актер еще ни разу не был женат и не обзавелся детьми, Бурунов отвечает, что мало кто выдержит мужа, которого почти не бывает дома. Однако он до сих пор боится, что снова станет невостребованным в своей профессии и переживет вновь те чувства, что и несколько лет назад.

«О детях думаю, понимаю, что пора. Но те, от кого хотел, разлюбили…» — поделился актер в одном из YouTube-шоу.

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