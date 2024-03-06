Теннисистов из России и Белоруссии допустили до Олимпиады в нейтральном статусе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Все спортсмены, в том числе паралимпийцы, смогут участвовать в соревнованиях индивидуально, но не в командных дисциплинах.

Теннисистов из России и Белоруссии допустили до Олимпиады в нейтральном статусе

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF). Отмечается, что представители Минска и Москвы будут допущены к соревнованиям, если будут соответствовать критериям отбора и правилам ITF, а также принципам нейтральных атлетов, сформулированными Международным олимпийским комитетом (МОК, IOC) и Международным паралимпийским комитетом (МПК, IPC).

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года», — говорится в заявлении федерации тенниса.

О допуске российских спортсменов к олимпийским состязанием в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го, об этом сообщили представители МОК. Упомянутые выше требования к атлетам с нейтральным статусом включают, в том числе, запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом РФ. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах. Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в РФ и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян не допустят до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже.

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