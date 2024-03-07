Взрослые темы: что спрашивали у Путина иностранные студенты на ВФМ

Из 20 тысяч молодых людей, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи, половина — иностранцы. Сразу после церемонии закрытия президент России Владимир Путин встретился с зарубежными студентами. Разговор продолжался более двух часов, президент ответил на десятки вопросов. В частности, как понять загадочную русскую душу или как женщине пробиться наверх в политике. Самые яркие моменты беседы в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

Визит Путина в город молодежи мира участники фестиваля ждали всю неделю. Сами все изучили, теперь экскурсию проводят президенту. Локаций — сотни. Показывают самое интересное.

Общение с молодежью в большом зале «Сириуса» сразу после церемонии открытия стало сюрпризом. И вот как встречали Путина.

Делегация из Китая — одна из самых больших на фестивале, и они открывают дискуссию.

«Мир переживает непростые времена, много конфликтов. Как нам смотреть на мир?» — спросила одна из студенток.

«Если молодые, как вы, занимающиеся разными сферами деятельности, будут встречаться, слушать и слышать друг друга, то тем, кто принимает решения на политическом уровне, сегодня будет легче склоняться к таким вариантам разрешения конфликтов, которые ведут не только к миру, а создают стабильность на будущее», — ответил российский лидер.

Многие — первый раз в России, но все как один говорят — точно не последний. Спрашивают, как понять русскую душу.

«Российская общая культура уникальна, она интересна, многообразна. Есть смысл с ней знакомиться ближе и понимать, что это такое, а поняв, работать вместе с нами», — подчеркнул Путин.

Вопросы на любую тему. Американская делегация поблагодарила Путина за интервью Карлсону.

«Это отличается от позиции, которую мы слышим у нас. Я говорю от американского народа, мы не хотим, чтобы наши налоги шли на Украину, чтобы наша страна разрушалась изнутри», — отметил один из членов американской делегации.

Тут же Путин говорит о том, как Америка продолжает навязывать свою политику всему миру и не понимает, что это никого не устраивает. Даже союзников.

«Ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство, вот в этом вопрос. Я считаю, что США не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах. Они создали монополию и стали ее укреплять. Я имею в виду не американский народ, а именно правящие элиты, в том числе и ваши союзники, они только помалкивают, боятся лишнее слово сказать, потому зависимость большая», — сказал президент РФ.

В зале — представители всех континентов. В последние годы наша страна активно развивает отношения с Африкой. За помощь Россию студент из Уганды благодарит. И даже напрашивается к Путину в сыновья.

«Могу ли я быть вашим сыном?» — спросил он.

«Что я могу сказать вам, сынок?» — шутливо отреагировал российский лидер.

Но сразу после шуток — разговор о западной колонизации и эксплуатации народов.

«Сегодняшнее благополучие стран основано на эксплуатации других народов, природных богатств, людских и человеческих ресурсов», — отметил Путин.

К этой теме участники возвращаются несколько раз, как и к вопросам борьбы с любой дискриминацией. И искоренения нацизма.

«Это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине. Кто такие бандеровцы? Бандера уничтожал поляков, евреев. И этим людям они отдают честь и прославляют. И с этим мы боремся», — подчеркнул президент.

А еще они сами увидели, что санкции не сломали Россию. Участница из Черногории и вовсе просит прощения у России за действия своего правительства.

«У нас с санкциями борется правительство и довольно успешно. Мы проводим мероприятия подобного рода не для того, чтобы кому-то что-то доказать, с кем-то поспорить и посоперничать, мы проводим мероприятия для того, чтобы найти друзей», — уточнил глава государства.

У Путина просят и советы: что нужно сделать девушкам, чтобы попасть в большую политику.

«Не мне женщинам советовать — это себе дороже. Но чем бы женщина ни занималась, она должна оставаться женщиной. Но как женщине все сделать — и карьеру и семью — я даже не пытаюсь в эту тайну погружаться», — поделился российский лидер.

Уже в финале встречи Путин сам приглашает на общее фото африканского «сына» и участника из Италии. Он был в Донбассе и теперь рассказывает правду, которую сам видел.

«Путин сегодня стал отцом не только для меня, но и вообще для всех, кто приехал сюда. Спасибо России», — подчеркнул участник ВФМ из Уганды Дэвис Акампурира.

Сфотографироваться всем времени не хватило, но на память все выстроились к креслу, в котором сидел президент.

Общение с участниками фестиваля длилось больше двух часов, и это точно говорит, насколько важна лично для Путина молодежная политика.