Музыка звезд: в Нижегородской филармонии прошел уникальный концерт

На сцену вышли музыканты Санкт-Петербургского Дома музыки, в том числе известный виолончелист Сергей Ролдугин.

Завораживающее звучание редких инструментов и мастерство исполнения. В Нижнем Новгороде выступили музыканты Санкт-Петербургского Дома музыки. На сцену вышел известный виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин и молодой, но уже всемирно признанный лауреат международных конкурсов Андрей Тарануха — мастер игры на ударных инструментах. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов продолжит.

Этот ударный инструмент солирует очень редко. Концерт для маримбы и струнного оркестра француза Эммануэля Сежурне раскрывает все ее богатейшие возможности, а сам композитор, сегодня, пожалуй, самый известный в мире автор, сочиняющий для ударных.

«Это одна из самых красивых вещей, написанных для маримбы. Но при этом одна из сложнейших. Особенно третья часть — подразумевает полный контроль всех движений тела. Потому что чуть неправильный наклон корпуса, и ты уже неправильно играешь», — рассказывает солист Санкт-Петербургского Дома музыки Андрей Тарануха.

Не зря звук маримбы, ближайшей родственницы ксилофона, порой, сравнивают со звучанием целого оркестра. Именно поэтому для 18-летнего лауреата многих международных конкурсов — Андрея Таранухи это — любимый инструмент.

Его магический, глубокий тембр смогли оценить жители Нижнего Новгорода. Проект «Музыка звезд» Санкт-Петербургского Дома музыки — это цикл выступлений молодых виртуозов на ведущих концертных площадках России.

«Когда уже они не единожды, а многократно побеждают на международных различных форумах и соревнованиях, они уже тогда признаются публикой и попадают в топ тех исполнителей, которые составляют проект „Музыка звезд“. Это высший проект, где ребята уже признаны публикой, они востребованы», — отмечает народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Это выступление в столице Поволжья — встреча поколений. Молодой музыкант на сцене Нижегородской филармонии участвует в одном концерте с прославленным виолончелистом, народным артистом страны — Сергеем Ролдугиным.

Выступление маэстро — настоящий подарок меломанам. Музыкант исполнил сочинения нескольких гениальных авторов, схожие по своей эмоциональной тональности.

«Это предложение Нижегородской филармонии, конкретно дирижера, главного дирижера. Когда подумали, что это должна быть очень приятная, очень красивая музыка. И поэтому здесь немножко разнопланово: и Чайковский, и Сен-Санс, и Масне, понимаете. Это музыка для души», — отметил Сергей Ролдугин.

Концерт стал настоящим событием. В зале аншлаг.

«Благодарны, что такие музыканты к нам приезжают», — отметил один из зрителей.

«Радость. Счастье. Прекрасное, дивное исполнение. Это самое счастливое, самое радостное место», —поделилась впечатлениями другая зрительница.

А ведь местная публика очень искушенная, да и Нижегородская филармония — одна из старейших в стране — площадка для серьезных международных конкурсов.

И, кажется, не зря она носит имя великого Мстислава Ростроповича. Память о выдающемся музыканте здесь повсюду, буквально в воздухе. На этих тонких лесках — листы, в том числе с его партитурами. Они буквально парят в пространстве.

У музыкального сотрудничества между городами на Неве и на Волге уже солидная история.

«Это сотрудничество весьма плодотворно, очень перспективно и, в общем-то, благодаря усилиям Сергея Павловича Ролдугина, мы постоянно имеем новые имена среди солистов, среди, так сказать, сонма этих замечательных музыкантов Петербургского Дома музыки», — прокомментировал Владимир Понькин — главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии.

Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки приезжают в столицу Поволжья регулярно. По четыре-пять концертов в год. Высокое мастерство и профессионализм академического симфонического оркестра филармонии помогает раскрывать талант виртуозов еще ярче.