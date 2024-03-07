Патология или нет? Врач рассказала в каких случаях низкое давление нормально

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Врач Подгородетская: людям с низким артериальным давлением поможет соленая еда

Патология или нет? Врач рассказала в каких случаях низкое давление нормально

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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В некоторых случаях гипотоникам может потребоваться медикаментозное лечение.

Практически каждый человек когда-нибудь сталкивался с состоянием, когда внутреннее артериальное давление понижается, а самочувствие ухудшается. Но что делать, если такое положение дел продолжается уже долгое время? Стоит ли начинать бить тревогу? В беседе с Газета.ру кардиолог Наталья Подгородетская рассказала о том, что делать людям с пониженным давлением или гипотомией. По словам специалиста, низким показателем артериального давления у мужчин считается 100 на 60 мм рт.ст., а у женщин — 95 на 60 мм рт.ст.

Однако такие показатели могут встречаться и у здоровых людей в состоянии покоя. Например, есть физиологическая гипотомия, которая характерна для спортсменов, жителей высокогорья, а также субтропиков и тропиков.

 «Медикаментозное лечение же используется при патологической вторичной гипотензии. Она может быть обусловлена недостаточным синтезом и экскрецией тканью щитовидной железы специфических гормонов, надпочечниковой недостаточностью, отравлением тяжелыми металлами, шоком или коллапсом», — рассказала Подгородетская.

Стоит отметить, что люди с патологическим пониженным кровяным давлением склонны к падениям. Больным в данном случае не рекомендуется быстро переходить в вертикальное положение, а также не стоит долго пребывать в душном помещении. Кроме того, запрещается употреблять алкогольные напитки.

Более того, такому человеку необходимы регулярные физические нагрузки. Что касается сна, то стоит подкладывать что-то под голову, чтобы она была выше уровня тела в горизонтальном положении. Употребление жидкости тоже имеет большое влияние на хорошее самочувствие. При этом людям с пониженным давлением можно не ограничивать себя в еде, тем более не стоит убирать из рациона соль.

Стоит также обратить внимание на компрессионный трикотаж, который ограничит скопление крови в венах и увеличит возврат венозной крови к сердцу. Это поможет сохранить приемлемый уровень артериального давления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие упражнения помогут в борьбе с гипертонией.

 

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