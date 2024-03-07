Благородно, но не выгодно: почему не получится заработать на старье с дачи

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Выгодным для переработки сырьем с дачи остаются лишь металлолом и макулатура

Благородно, но не выгодно: почему не получится заработать на старье с дачи

Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp

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Выручить неплохие деньги с хлама, скопленного на дачном участке, не так-то просто. Порой переработка может привести лишь к лишним тратам.

Утилизация завалявшегося на даче хлама, вроде старой чугунной ванны или «коллекции» пустых бутылок из-под напитков, может оказаться не совсем выгодной. От некоторых вещей гораздо проще избавиться самостоятельно, нежели пытаться сдать их на переработку. Об этом aif.ru рассказали эксперты по обращению с отходами.

Несмотря на то, что в России развиваются экологические проекты, а также запущена расширенная ответственность производителей (РОП), «востребованными» остаются лишь металлолом и макулатура.

«Пока для граждан реально заработать только на металлоломе и макулатуре. Остальное — добрая воля и осознанный подход к жизни. Сырье не всегда востребовано», — объяснила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Логистика определенных вещей с дачного участка и вовсе может выйти чуть ли не дороже, чем вырученная сумма за переработку, подчеркнула специалист.

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что получить небольшие деньги получится, если вы, к примеру, оказались обладателем винтажной мебели. По словам эксперта, порой в таком случае речь может идти и о 20 тысячах рублей за одну штуку.

Сдать отходы металлов и алюминия возможно в специальных пунктах приема. Правда сперва стоит уточнить, принимают ли там сырье и за какие деньги.

«Пластик лучше выбросить в контейнеры для вторсырья в вашем городе, но важный момент — бутылки должны быть чистые и сухие, иначе они непригодны для переработки. Старые журналы также можно отправить в бак для вторсырья или сдать в специальные пункты», — посоветовал гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

Расценки на макулатуру, газеты или журналы, в среднем составляют пять-семь рублей за килограмм, заметил исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев. Пункты приема обычно готовы принять партии от трех килограмм.

Для сдачи в макулатуру не подойдут фотографии и кассовые ленты, а любую полиграфию можно сдавать единой стопкой. Отдельно стоит отдавать писчую бумагу А4 — она расценивается чуть дороже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители крупных городов выбрасывают до 40% продуктов в мусорку.

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