Раскрыта схема с «фантомным» молоком, которое поставлялось в оренбургские школы

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Евгения Романова
Евгения Романова 530 0

Россельхознадзор выявил фирму в Петербурге с фантомным молоком

Раскрыта схема с «фантомным» молоком, которое поставлялось в оренбургские школы

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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С января фирма получила 136 партий такого товара, который должен был следовать в образовательные учреждения.

В Санкт-Петербурге нашли фирму, которая, действуя согласно преступной схеме, осуществляла поставки фальсифицированной молочной продукции в детские сады и школы Оренбургской области. В результате проверки сотрудники Россельхознадзора выявили 33 тонны товара, сообщает РИА Новости.

Указывается, что с января фирма получила 136 партий такой молочной продукции, которая должна была напрямую следовать в детские сад и школы, но был выявлен еще один адрес — это многожилой дом, признанный в результате «фантомным складом». Он не значился в ветеринарных документах. По данным фирмы, поставщик — некое предприятие, закупавшее товар на заводе.

«Проведен профилактический визит в отношении компании <…>. Разъяснены требования законодательства, предъявляемые к оформлению ветеринарных сопроводительных документов на перемещение продукции», — говорится в сообщении.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов объяснил, что такие склады часто используются фирмами в качестве помещения для ввоза контрафактной продукции. Это распространенная схема, из-за которой дети часто попадают в больницы с отравлениями.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщало еще 19 февраля об обнаружении фантомной площадки по обороту молочной продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты нашли в курином мясе от популярных производителей кишечную палочку и сальмонеллу. Курятина пользуется большой популярностью у россиян. Но найти качественный продукт на полках магазинов не так-то просто.

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