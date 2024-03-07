Сладкоежкам на заметку: названа полезная альтернатива конфетам

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 9 0

Врач Барегамян: пастила и мармелад — это самые полезные сладости

Сладкоежкам на заметку: названа полезная альтернатива конфетам

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сахар крайне вреден для организма. Он негативно влияет на иммунитет и ускоряет процесс старения. Чем лучше заменить кондитерские изделия?

Чрезмерное потребление сахара может вызвать множество болезней. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян.

«Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для нашего организма. Дневная норма не должна превышать 10% от общего числа потребленных взрослым человеком калорий», — объяснила врач в беседе с изданием Газета.ру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 20-50 граммов сахара в день. Конечно, нужно учитывать, что речь идет не только о сахаре в чистом виде, но и о скрытом. Он содержится в соусах, консервированных овощах, готовых завтраках и во многих других продуктах.

Если вы не страдаете от аллергии, то в качестве подсластителя лучше выбирать мед, горький шоколад или урбеч. Суммарно в день необходимо съедать около 400 граммов овощей и фруктов.

«Самым лучшим считается употребление овощей и фруктов из разных цветовых групп (белой, желто-оранжевой, зеленой, красной и фиолетовой), в сыром и готовом виде, в течение дня», — порекомендовала специалист.

Отличная альтернатива конфет — сухофрукты. В них содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов. Сухофрукты помогают улучшить состояние кожи, кишечника, а также хорошо влияют на иммунитет.

Следует обратить внимание на сладости, в которых содержится пектин. Это зефир, пастила и мармелад на фруктово-ягодном пюре. Научно доказано, что пектин снижает уровень холестерина в крови.

Важно помнить, что чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также сахар способен ускорить процесс старения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен дешевый шоколад.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Сладкоежкам на заметку: названа полезная альтернатива конфетам
21:16
«Достойно экранизации»: Песков высказался о фильме про жизнь Костомарова
21:05
Неудачные инвестиции: куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году
20:55
«Я со своей страной»: балерина Илзе Лиепа ответила на лишение ее гражданства Литвы
20:27
Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании
20:22
«Готовы ли мы?» — в чем оказался главный просчет Запада за время конфликта на Украине

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ни денег, ни времени, ни сил: что будет с линией обороны ВСУ после бегства из Авдеевки
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок