В США сделали заявление по вступлению Швеции в НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Швеция официально вступает в НАТО 7 марта 2024 года

В США сделали заявление по вступлению Швеции в НАТО

Фото: IMAGO/Christian Ohde / ТАСС

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Белый дом озвучил точную дату присоединения государства к Североатлантическому альянсу.

Швеция официально вступает в НАТО 7 марта 2024 года. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Планируется, что президент США Джо Байден объявит об этом в 21 час по местному времени (пять утра 8 марта по московскому — Прим. ред.). На мероприятие приглашен премьер Швеции Ульф Кристерссон. Таким образом, Швеция становится 32-м членом Североатлантического альянса.

По мнению аналитиков, после вступления в военное объединение страна может стать логистическим хабом и пунктом переброски войск, поскольку в распоряжении теперь появится остров Готланд, расположенный посередине Балтийского моря. Именно его, как пишут зарубежные СМИ, страны НАТО смогут использовать в качестве транспортного узла, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Хотя раньше в НАТО полагались лишь на Сувалский коридор, который отделял Прибалтику от Польши.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022-го, однако только в конце февраля 2024-го Швеция получила одобрение всех государств-участников. Последней за ратификацию вступления Швеции проголосовала Венгрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск выступил за расформирование НАТО.

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