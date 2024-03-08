Любой каприз: какие необычные услуги на 8 Марта предлагают мужчины в интернете

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 17 0

Мужчины начали предлагать женщинам за деньги позлить бывшего совместными фото

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Позлить бывшего совместными фото или составить компанию в кинотеатр — такими объявлениями пестрят сейчас соцсети. И, конечно, не за бесплатно. Пользуется ли такой бизнес на романтике популярностью?

Необычными объявлениями пестрит сейчас интернет. Мужчины предлагают платно поздравить женщин с 8 Марта. И дальше все зависит, как говорится, от объема работы. Но цены кусаются.

Встать на колено и вручить букет перед камерой московские кавалеры готовы, например, не меньше, чем за 30 тысяч рублей. Могут еще прогуляться под ручку, сводить даму в кино за ее счет.

Как делают бизнес на романтике — увидела корреспондент «Известий» Ксения Попова. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы из зоны СВО поздравили женщин с 8 Марта.

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