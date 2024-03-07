Американский отставной офицер убежден в том, что США неверно оценил способности РФ. О чем речь?

Запад недооценил военную мощь России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По мнению отставного американского офицера, власти США и коллективного Запада явно просчитались в оценке военного потенциала РФ, когда всерьез рассчитывали на победу Украины на поле боя.

«Они полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что и она может неправильно нас понять», — сказал Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

Полковник считает, что теперь важно не провоцировать Москву, как делает это тот же Вашингтон, принимая решения о поставках все более тяжелого вооружения. И давно пора задумать о последствиях, которыми чревата эскалация конфликта на Украине.

«Когда вы начинаете поставлять крылатые ракеты, которые представляют собой действительно опасное оружие, которым можно ударить вглубь российской территории, они начинают задаваться вопросом, готовы ли мы к эскалации на следующем, более высоком уровне. А этого мы делать не хотим», — говорит экс-советник главы Пентагона.

Стоит отметить, что пока курс США направлен не на мирное урегулирование ситуации в регионе, а как раз наоборот. Так, эксперты американского Центра стратегических и международных исследований убеждены, что Штатам пора разработать новую стратегию сдерживания России с учетом современных реалий и опытом, приобретенным в годы холодной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посла США Трейси вызвали в МИД России.