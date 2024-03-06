«С учетом опыта»: США посоветовали разработать новую стратегию сдерживания России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

CSIS: США должны разработать новую стратегию сдерживания России

«С учетом опыта»: США посоветовали разработать новую стратегию сдерживания России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Отношения между странами нельзя назвать просто напряженными. По мнению зарубежных аналитиков, Штатам пора готовиться к новому этапу и вспомнить времена холодной войны.

США должны разработать новую стратегию сдерживания России с учетом современных реалий и опытом, приобретенным в годы холодной войны. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По мнению специалистов, при формировании новой стратегии следует опираться на то, что Россия распространяет свои интересы на Украину. Поэтому именно ее территория должна стать неким плацдармом для сдерживания России.

«Важно в удержании линии соприкосновения как можно ближе к российской границе, сдерживании экспансионистских тенденций России», — указывают аналитики.

По мнению аналитиков, важно обратить внимание на соседние с Россией страны, особенно те, что пока в силу каких-либо причин не могут «немедленно присоединиться к НАТО». А вот на Ближнем Востоке, как утверждают эксперты, Москва имеет серьезное влияние, поэтому Вашингтону необходимо опасаться этого факта и быть осторожнее в отношениях с этими государствами.

Особенно Штатам стоит учесть, что любая стратегия Белого дома не просто повлияет на отношения с другими странами, но и может привести к рискам прямого конфликта с РФ.

При этом исследователи считают, что часть обязательств по сдерживанию должна взять на себя Европа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа и США не могут договориться об изъятии российских активов.

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