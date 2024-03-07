В России предложили маркировать презервативы и медицинские маски

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 16 0

Что еще вошло в перечень?

В России предложили маркировать презервативы и медицинские маски

Фото: www.globallookpress.com / Ann-Marie Utz

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В России планируют провести эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий с помощью средств идентификации. Соответствующий проект был разработан Минпромторгом по поручению правительства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В обновленный перечень изделий включены инкубаторы для новорожденных, аппараты для искусственного дыхания, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии и другие медицинские устройства. Также в этот список вошли шприцы, инфузионные системы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры и косметические нити), презервативы, пробирки и салфетки, включая неодноразовые.

Отработку технологии нанесения средств идентификации планируется начать с 1 сентября 2024 года. Эксперимент будет длиться по 31 августа 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти обсуждают введение обязательной маркировки моторных масел.

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