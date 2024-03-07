Прямо на подоконнике: какие овощи и цветы можно посадить в марте на рассаду

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Какие правила нужно соблюдать, чтобы взошло как можно больше ростков?

Прямо на подоконнике: какие овощи и цветы можно посадить в марте на рассаду

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

Начать подготовку к дачному сезону можно дома. Уже в марте прямо на подоконнике можно организовать рассаду. Но с чего начинать?

Для начала необходимо подготовить инвентарь. Для рассады подойдут контейнеры из различного материала. Перед использованием их нужно промыть в мыльном растворе. Готовую почву можно купить в специализированных магазинах.

Перед тем как посадить семена, необходимо выбрать самые качественные. Это увеличит шансы на то, что ростки взойдут. Для этого можно опустить семена в воду и выбрать для посадки те, которые пойдут ко дну.

В марте можно посеять на подоконнике различные овощи — огурцы, помидоры, перец, репчатый лук и капусту. Среди цветовых культур популярными будут — астра однолетняя, петуния, георгины, львиный зев, вербена, цинния, душистый табак, гвоздика травянка, колокольчики.

Кроме того, первый весенний месяц — подходящее время для посева семян комнатных растений, таких как гиппеаструм, гранат карликовый, глоксиния, кофе, лавр, цитрусовые, эвкалипт лимонный.

Уход за рассадой тоже следует соблюдать неотступно. Важно следить, чтобы почва не пересыхала в квартире, обеспечить растениям достаточно света и периодически подкармливать их удобрениями, пишет портал Rsute.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, как не загубить рассаду на этапе посадки.

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