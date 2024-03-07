МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Кушнаря*

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

В прошлом году мужчину внесли в реестр физлиц-иноагентов.

МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Кушнаря*

Фото: Telegram / Кушнер / Kushner / Kushnar_media

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Российский журналист Александр Кушнарь* объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.

«Кушнарь Александр Александрович* 1985 года рождения разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.

По какой именно статье разыскивается журналист — не уточняется.

В настоящее время он живет за пределами России и ведет YouTube-канал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана**.

* — признан иностранным агентом на территории России

* *— внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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