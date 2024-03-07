МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Кушнаря*

В прошлом году мужчину внесли в реестр физлиц-иноагентов.
Фото: Telegram / Кушнер / Kushner / Kushnar_media
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Российский журналист Александр Кушнарь* объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.
«Кушнарь Александр Александрович* 1985 года рождения разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.
По какой именно статье разыскивается журналист — не уточняется.
В настоящее время он живет за пределами России и ведет YouTube-канал.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана**.
* — признан иностранным агентом на территории России
* *— внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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