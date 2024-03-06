МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 28 0

Гражданин США является сотрудником издания The Washington Examiner.

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Фото: Из открытых источников

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МВД РФ объявило в розыск журналиста из США Тома Рогана* по уголовной статье. Мужчина работал в издании The Washington Examiner. Как известно, он является автором статьи от 2018 года, в которой призывал взорвать Крымский мост. В материале он назвал объект «вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации».

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска ведомства.

По какой конкретно уголовной статье разыскивается журналист — неизвестно.

В феврале этого года Росфинмониторинг внес Рогана в список террористов и экстремистов. В 2018 году после выхода статьи Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального*.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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