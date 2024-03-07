Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 59 0

Неужели Зеленский таким образом решил избавиться от своего главного конкурента?

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назначен на должность посла страны в Великобритании. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного

«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорится в тексте.

От должности главкома ВСУ Залужный был отстранен 8 февраля. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать украинской армией стал Александр Сырский.

О том, что Залужный может быть назначен послом, говорил прежде военный эксперт Константин Сивков. Аналитик уверен, что Зеленский таким образом просто избавился от своего главного конкурента, отправив его в другую страну на «политическую пенсию».

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Киева Виталий Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Сладкоежкам на заметку: названа полезная альтернатива конфетам
21:16
«Достойно экранизации»: Песков высказался о фильме про жизнь Костомарова
21:05
Неудачные инвестиции: куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году
20:55
«Я со своей страной»: балерина Илзе Лиепа ответила на лишение ее гражданства Литвы
20:27
Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании
20:22
«Готовы ли мы?» — в чем оказался главный просчет Запада за время конфликта на Украине

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ни денег, ни времени, ни сил: что будет с линией обороны ВСУ после бегства из Авдеевки
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок