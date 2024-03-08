Это по любви? Вышедшая с Шаляпиным в свет Копенкина переписала квартиру на сына

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 36 0

Стоит ли поклонникам ожидать воссоединения?

Это по любви? Вышедшая с Шаляпиным в свет Копенкина переписала квартиру на сына

Фото: © РИА Новости /Рамиль Ситдиков

Певец Прохор Шаляпин к удивлению фанатов появился на презентации реалити-шоу вместе с бывшей женой Ларисой Копенкиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Кто-то может предположить, что пара снова вместе, но Копенкина опровергла это. Она заявила, что теперь исполнителю «нечего ловить», ведь свою квартиру она переписала на сына.

«Прохору жениться на мне снова не резон. Я переписала квартиру на сына», — рассказала женщина.

Копенкина и Шаляпин поженились в 2015 году и прожили вместе три года. Их отношения, по мнению фанатов, были бурными.

Она не стеснялась танцевать на столах в ночных клубах, а после Шаляпин жаловался на свою жену в телешоу. После развода он заявил, что Копенкина не богачка, а вступили в брак они якобы из-за контракта на миллион евро, который он подписал для рекламы риэлторского агентства, где та работала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем встречается Прохор Шаляпин.

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