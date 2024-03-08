«Спасибо вам за все»: Шойгу поздравил женщин с 8 Марта

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Шойгу поздравил россиянок с Международным женским днем

Фото, видео: Елагин Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Он отметил, что именно дамы делают жизнь ярче и гармоничнее.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Обычно сдержанные и немногословные в этот день мы готовы вновь и вновь признаваться вам в своих искренних чувствах. В этот день мы поздравляем самых дорогих и прекрасных на свете женщин — наших мам, любимых, сестер и дочерей. Вы одухотворяете наши сердца и вдохновляете на свершения», — сказал глава ведомства.

Генерал армии подчеркнул, что именно женщины делают жизнь ярче и гармоничнее. Кроме того, чуткость, внимание и настойчивость в достижении целей позволяют им добиваться успехов практически во всех сферах деятельности.

Шойгу также напомнил, что на сегодняшний день в Вооруженных силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин. Все они профессионально выполняют поставленные перед ними задачи и самоотверженно трудятся на благо страны.

«Особые слова признательности — матерям наших ребят. Вы воспитали настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества, которые мужественно и самоотверженно отстаивают независимость и безопасное будущее нашей страны. Спасибо вам за все!» — подчеркнул Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что морпехи Вооруженных сил России поздравили женщин с 8 Марта салютом из РСЗО «Град».

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