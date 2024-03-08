Залп за вас! Морпехи ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта салютом из РСЗО «Град»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 810 0

Морпехи ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта салютом из РСЗО «Град»

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие записали праздничное видеообращение к своим женам и матерям. И даже смогли найти для него букет живых цветов.

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты поздравили женщин с 8 Марта. Российские бойцы, находящиеся сейчас в зоне спецоперации по защите Донбасса, сумели раздобыть букет алых роз. И хоть пока они не могут подарить цветы своим матерям, женам и сестрам, этот символ праздника и весны посчитали необходимым для своего поздравления.

А чтобы оно было еще более ярким, морпехи устроили салют. За неимением другой «пиротехники» использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Мощные залпы за спиной морпехов прозвучали в конце ролика. На их фоне бойцы отдавали честь с цветами в руках.

«Поздравляем всех женщин — не только России, а всех женщин, которые существуют, с таким прекрасным праздником весны. Мы желаем им улыбок, счастья, весны. А мы от батальона „Омега“ хотим сказать спасибо тем женщинам, которые нас ждут, любят, верят и дают такой тыл в поддержке. Мы не можем сейчас подарить эти цветы… Вы не поверите, мы нашли цветы! Каждый боец хотел бы подарить своим матерям, женам, детям, бабушкам эти цветы», — сказал боец в видеообращении.

В завершении поздравления, перед импровизированным и очень громким «салютом» военнослужащий пожелал героиням дня больше улыбаться. И пообещал вернуться с победой. Морпехам и другим защитникам Отечества предстоит и дальше выполнять боевые задачи, но не только с верой в сослуживцев, а еще с надеждой на встречу с любимыми в мирном доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Тема:
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