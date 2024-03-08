«Я не прогнусь»: Байден обратился к Путину с посланием по поводу Украины

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Байден призвал Конгресс принять законопроект о помощи Украине

«Я не прогнусь»: Байден обратился к Путину с посланием по поводу Украины

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
Спецоперация

Что сказал американский президент?

Президент США Джо Байден заявил, что Америка не прекратит помогать Украине и заодно обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал он во время своего выступления с ежегодным посланием «О положении страны» к Конгрессу.

Он также призвал Конгресс «противостоять России». Байден потребовал одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности и выделении военной помощи ВСУ.

Глава государства добавил, что лишение Незалежной поддержки поставит под угрозу Украину, Европу и весь «свободный мир».

Путин 24 февраля 2022 году выступил с обращением к россиянам и объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Лидер страны подчеркнул, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР.

Урегулировать конфликт дипломатическим путем не удалось, поэтому Российская Федерация приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны НАТО, ЕС и Америка представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден продлил на год действия введенных против России санкций.

Тема:
Спецоперация
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