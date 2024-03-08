В ходу — тюльпаны, розы и мимозы.

Сотни мужчин «атаковали» Рижский рынок в Москве в поисках цветов. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Артур Михайлов.

«Все хорошо, настроение есть. Праздник все-таки», — отметила продавщица.

В ходу — тюльпаны, розы и мимозы, но в основном — весенние цветы. По мнению местного жителя, на рынке цветы дешевле в 1,5-2 раза по сравнению с магазинами.

Ранее 5-tv.ru писал, что у цветочных магазинов наступила, пожалуй, самая горячая в году пора. Из-за Международного женского дня продавцы традиционно поднимают цены.

По данным аналитиков, накануне праздника цветы подорожали почти на треть. Букет в среднем обойдется дарителям примерно в три тысячи рублей.

Разнообразие в цветочных магазинах поражает. Чтобы определиться с выбором и собрать идеальную композицию, нужно знать несколько основных принципов.