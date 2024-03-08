Крым стал одним из самых благоприятных регионов для земледелия в России

Крым стал одним из лидеров по развитию ведущих отраслей сельского хозяйства страны. Теплый климат на полуострове благоприятен для выращивания ягод, овощей и фруктов. Здесь собирают тонны зерна, производят молочную продукцию. А виноделие и вовсе стало визитной карточкой региона. Новый импульс к развитию агропромышленного комплекса появился в последние годы. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Мери Бадунц.

«Крым — один из самых благоприятных регионов в России для сельского хозяйства. Выращивают и разводят практически все. Число солнечных дней в году доходит до 270. Март — самый разгар весны. Все цветет и возрождается», — говорит Бадунц.

Рядом с цветущими полями простираются виноградники. Визитная карточка полуострова. «Черноморец» и «Качинский+» — крупнейшие предприятия в Севастополе и Бахчисарае. Виноград с этих полей доставляют на самые известные крымские винзаводы — «Инкерман» и «Новый Свет». За последние годы им есть чем гордиться.

«Последний период времени ознаменован грандиозными изменениями. За последние пять лет было посажено порядка 650 гектаров виноградников. Произведено с прошлого года свыше 20 тысяч тонн винограда. Это лучший результат для хозяйств за всю их, наверно, постсоветскую историю», — рассказывает директор агрофирмы «Черноморец» и ООО «Качинский+» Константин Гацоев.

В некоторых подотраслях агропромышленного комплекса страны Крым занимает ведущие позиции. Начиная с 2015 года полуостров неизменно удерживает третье место по площади и сбору винограда. Входит в тройку регионов по валовому сбору ягод, плодов и овощей, в двадцатку — по производству семян подсолнечника. В тридцатку — по сбору зерна.

Крым привлекает предпринимателей со всей России. Денис Ваньжа переехал из Екатеринбурга. Закупил породистых овец, сейчас около 200 голов. Производит молочную продукцию, йогурты и самые изысканные сыры — их 25 наименований. И каждый делается вручную. Не промышленное производство, но для истинных ценителей.

«Я считаю: кто не побоится, кто достаточно предприимчив и энергичен, тот может достичь успехов. Крым достаточно хорош. И собственно, климат здесь позволяет — нет таких препятствий. Не видим тут сложностей для ведения бизнеса», — делится фермер Денис Ваньжа.

За последние десять лет появилось около полутысячи новых фермерских хозяйств. Эмилю Бариеву есть с чем сравнить. Он выращивает клубнику на гидропонике еще с украинских времен. Сейчас, в благополучный сезон, с угодий собирает более 15 тонн ягод.

«При Российской Федерации помощь приходит, люди получают гранты. Где-то если что-то не получается, кто-то как-то компенсации получает. Есть развитие в сельском хозяйстве большее», — объясняет фермер Эмиль Бариев.

И все это несмотря на то, что Крым пережил: энергетическую, водную, транспортную блокады. Украина хотела устроить на полуострове гуманитарную катастрофу, а получается, помогла региону стать одним и лидеров сельского хозяйства.

«В этом случае большим помощником была наука. Она начала выводить новые сорта, засухоустойчивые, используемые на тех площадях, которые ранее поливались. Поэтому здесь вот этот симбиоз науки, сельхозпроизводителей и власти помог адаптироваться и успешно развиваться», — объясняет первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Заридинова.

За десять лет из дотационного региона Крым превратился в один из самых перспективных и плодородных краев. Может прокормить и себя и Россию.