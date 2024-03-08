Военнослужащая армии России рассказала о своем пути в авиационной профессии

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Несколько лет назад лейтенант Алла Самкова прошла отбор единственного в стране высшего военного авиационного училища летчиков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Одна из выпускниц Краснодарского высшего военного авиаучилища лейтенант Алла Самкова трудится по профессии и управляет самолетом. О том, что стояло на пути девушки в авиационной профессии, узнала корреспондент «Известий» Дария Сенникова.

«Как таковых гидроусилителей в самолете нет, то есть прямая проводка, прямое управление. Конечно, есть самолеты с полностью прямым управлением. <…> Бывает тяжело, но все зависит от погодных условий. Если лето, то восходящие воздушные потоки, болтанка появляется, еще что-то. Но зимой тоже не без этого», — поделилась военнослужащая.

В первое время такая работа была испытанием. По словам лейтенанта, изначально присутствовало какое-то предвзятое отношение, потом это прошло.

На данный момент экипаж Самковой состоит из бортмеханика и штурман, который обратил внимание, что не каждая девушка решает попасть в такую структуру.

Несколько лет назад военнослужащая прошла отбор единственного в стране высшего военного авиационного училища летчиков, сдавала соответствующие нормативы. В 2019 году курсант Самкова хотела попробовать себя штурмовой или истребительной авиации.

Она даже попросила о такой возможности обучения у президента России Владимира Путина. Глава государства, в свою очередь, ответил, что не видит каких-либо препятствий для службы в авиации, причем в любых частях.

Однако лейтенант не села за штурвал истребителя, а начала карьеру в военно-транспортной авиации: за полтора года ей удалось облететь почти все аэродромы, от Москвы до Урала. Ее основная задача — доставка личного состава.

«Не страшно. Работали уже много раз, все хорошо», — рассказал инструктор Владимир Плугатарев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что летчица авиаучилища рассказала о нештатной ситуации во время «полета» с Путиным.

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