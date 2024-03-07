Летчица авиаучилища рассказала о нештатной ситуации во время «полета» с Путиным

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Во время полета с Путиным на тренажере сработал сигнал об отказе шасси

Летчица авиаучилища рассказала о нештатной ситуации во время «полета» с Путиным

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Несмотря на это, тренировка завершилась удачно.

С президентом России Владимиром Путиным произошла нештатная ситуация во время управления авиатренажером в Высшем военном авиационном училище в Краснодаре. Как рассказала летчица, которая «полетала» с главой государства, сработал сигнал об отказе выпуска шасси.

На тренажере для Путина сымитировали условия боевого применения самолета. Президенту также показали, как поражать цель ракетой.

«Ближе к посадке у нас сработала сигнализация об отказе выпуска шасси. Однако она была ложная: по индикации можно было определить, что шасси были выпущены», — поделилась девушка в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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В дальнейшем она рассказала порядок действий, к которым нужно прибегнуть в таких случаях. В результате тренировка Путина была удачно завершена.

Накануне президент находился в Сочи, где провел ряд мероприятий. Сегодня Путин приехал в Краснодар с рабочим визитом. В его планы входит не только посещение Высшего военного авиационного училища, но также и крупнейшего на юге России спортивного комплекса по самбо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в Краснодаре сел за штурвал авиатренажера. Перед этим ему объяснили, как работает аппарат. Президент также пообщался с девушками-выпускницами летного училища.

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