Песков связал указ Путина о помиловании женщин с темой амнистии на заседании СПЧ

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 21 0

При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности.

Песков связал указ Путина о помиловании женщин с темой амнистии на заседании СПЧ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подписанный российским президентом Владимиром Путиным указ о помиловании 52 женщин связан с недавним обсуждением темы амнистии на заседании СПЧ. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — сказал чиновник.

Отмечается, что при принятии данного решения глава государства руководствовался принципами гуманности. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также те, чьи родственники участвуют в СВО.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.75
0.41 98.88
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 март...

Последние новости

13:01
Можно отравиться: какие продукты запрещено мыть перед приготовлением
12:56
В Кремле оценили вероятность поездки Путина в новые регионы до выборов
12:48
«Россия победила»: в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Нуланд
12:44
Песков связал указ Путина о помиловании женщин с темой амнистии на заседании СПЧ
12:34
Состоялся предпремьерный показ фильма о Костомарове с эксклюзивным материалом
12:19
Крым стал одним из самых благоприятных регионов для земледелия в России

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок